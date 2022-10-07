İstanbul Kanatlarımın Altında adlı sinema filminde Okan Bayülgen tarafından canlandırıldı. Hezârfen Ahmed Çelebi ve Evliya Çelebi ile birlikte Lâgari Hasan Çelebi de filmin karakterlerinden biri olmuştur. Peki, Lagari Hasan Çelebi kimdir? Lagari Hasan Çelebi ne zaman yaşamıştır? Lagari Hasan Çelebi hayatı ve biyografisi nedir?

Peki, Lagari Hasan Çelebi kimdir? Lagari Hasan Çelebi ne zaman yaşamıştır? Lagari Hasan Çelebi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LAGARİ HASAN ÇELEBİ KİMDİR?

Lâgari Hasan Çelebi (d. 17. yüzyıl), Osmanlı İmparatorluğu'nda IV. Murad döneminde, barut macunundan hazırlanmış fişekler vasıtasıyla uçtuğu görülen ve kayıt edilen Osmanlı sanatkârı ve mühendisidir.

Lâgari Hasan Çelebi'nin Ankara Türk Hava Kurumu Müzesi'nde bulunan heykeli.

Hayatı hakkındaki bilgiler sadece Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'sinde anlattıklarına dayanır. Evliya Çelebi'ye göre 1632-33 yılında, IV. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ın doğumu nedeniyle yapılan şenlikler sırasında 50 okka barut macunundan yedi kollu bir fişek icat etmiş ve "Padişah'ım, seni Hüdâ'ya ısmarladım. İsa Peygamber ile konuşmaya gidiyorum." diyerek Sarayburnu'nda IV. Murad'ın huzurunda fişeğe binmiş, yardımcılarının fişeği ateşlemesiyle havaya yükselmiştir. Havada iken yanındaki fişekleri ateşleyince denizin yüzü aydınlanmış, büyük fişeğinin barutu kalmayıp yere doğru düşerken de ellerindeki kartal kanatlarını açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiştir. Oradan da yüzerek Padişah'ın huzuruna gelmiş ve "Padişah'ım, İsa Peygamber sana selam etti." diyerek şaka yapmıştır. Sultan Murad bu başarısından ötürü onu sipahi yazdırmıştır. Yine Evliya Çelebi'nin belirttiğine göre daha sonra Lâgari, Kırım'a Selâmet Giray Han'ın yanına giderek orada ölmüştür.

Popüler kültür

İstanbul Kanatlarımın Altında adlı sinema filminde Okan Bayülgen tarafından canlandırıldı. Hezârfen Ahmed Çelebi ve Evliya Çelebi ile birlikte Lâgari Hasan Çelebi de filmin karakterlerinden biri olmuştur.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde gençliği İbrahim Yıldız tarafından canlandırıldı.

Discovery Channel'da yayınlanan MythBusters adlı programın 11 Kasım 2009 tarihli "Crash and Burn" adlı bölümünde Lâgari'nin roketi konu alınmış, yapılan deneylerle durumun Evliya Çelebi'nin tarifine sıkı sıkıya bağlı olmadığı sonucuna varılmıştır.