Laf sokucu ağır sözler! En güzel iğneleyici ağır sözler

Laf sokucu sözler, insanların yaşamı boyunca sevdiğine veya yakın çevresine kullandığı ağır anlamlar içeren cümlelerdir. İnsan o an yaşadığı duyguyu, durumu çevresine etkili bir biçimde ifade edebilmek için laf sokucu sözlere başvurabilir. Ayrıca sosyal medya üzerinde de oldukça sık kullanılan laf sokucu sözler ağır göndermeler içermektedir. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformlarda oldukça sık paylaşılan laf sokucu ağır sözler nelerdir?

LAF SOKUCU AĞIR SÖZLER

Laf sokucu sözler, kişinin kendisini ifade etmesi için kullandığı yöntemlerden birisidir. İçinde bulunduğu durumu etkili bir biçimde anlatmak için kullanılabilmektedir.

Senin gibiler su ihtiyacını ancak tükürdüğünü yalayarak karşılıyor. Ne yaparsın işte…

Kendini bu kadar büyük görmene gerek yok. Nihayetinde benim görebildiğim kadar büyüksün.

Yalanım yok ki benim, aklımdasın hala. Ne yapayım güzelim gereksiz şeyleri hep kafama takıyorum.

Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim.

Hesabını veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

Gölgene de yazıklar olsun! Seni adam sanmış ki peşinden gidiyor.

Kar yağınca mikroplar ölür diyorlar. İyi misin?

Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur; farklı olan yürek ve niyettir.

Canım sen sayısalı seçmişsin ama daha karakterini yerden toplayamıyorsun.

Bazı insanlar hep "KAPTAN" olurlar, Söz konusu "DÜMEN ÇEVİRMEK" olunca…

Sessiz kalıyorsa bazı insanlar, bilin ki çıkaracakları gürültü canınızı yakacak.

Tecrübeli satış elemanı arayanlara eski dostlarımın ismini veriyorum.

Kaç ayarsanız ona göre bozarız, sıkıntı yok!

Verilen bir söz tutulmamışsa, ortada bir şeref yoktur.

Uçmayı beceremeyenler kanat kırmayı çok severler.

Kül olmuş birini ateşle korkutamazsın.

Bir tek bana vaktin yoktu, herkese ömrünü harcadın.

Tanıdığım insanlarla, tanışmaya devam ediyorum.

İnsanlığa davet etsek yol tarifi isteyecek insanlar var.

İnsanlar önce kendini, sonra haddini daha sonra da ne istediğini bilse hiç problem yaşanmayacak.

İnsanın ağzıyla kuş tutabilmesinden ziyade, ağzını tutabilmesi çok daha önemlidir.

Kendime yakışanı severim. Herkese yapışanı değil.

Aklımdan geçtin gittin, kim bilir yine kime gidiyordun.

Tahammülü kalmamış birine hata yapmayın. Silerken kendisini düşünür sizi değil.

Gözümden düşenin, gönlümde işi yok.

Seni kısaca özetleyeyim. Kendini yıldız sanan sokak lambasısın!

Bazı insanlar çamaşır suyu gibidir. İnsan yıpratmaktan başka bir işe yaramazlar.

Yemin ederim senden başkasını sevmem demişti. Sıradaki yemin tükürüp de yalayanlara gelsin.

Arkamdan konuşanların hepsi arkamda takılmaya devam etsin.

Sevgimin kıymetini bilmeyeni yokluğumla terbiye ederim.

Senin açtığın yarayı bir başkasıyla kapatmasına kapatırım da, yüreğime adilik yapmamın alemi yok.

Seni gözümde bu kadar büyütmeme aptallık diyorsan, bu senin karakterinin küçüklüğü, benim hayal dünyamın büyüklüğüdür.

Konuştuğun kadar şerefli olsaydı hislerin, şerefini iki paralık etmezdi seçimlerin.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp, ben artık kimseyi sevemem deme. Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yetişir.

Ben güçsüzüm düşerim ağlarım canım acır yaralarım ve kusurlarım var, sırf bu yüzden insanım. Sıradanım.

Ey sevgili nedir yüzündeki acı yoksa kırılan hayallerim mi battı eline?

Hayat yalandan ibaret değildir aslında. Gerçeği yalanlarla yıkayan bizim yalan sözlerimizdir, hayatı yalan yapansa insanın ta kendisidir.

Kör değilim ama canım istemezse burnumun ucundakini bile görmem.