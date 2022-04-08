Laf Sokmalık Sözler 2022: En iyi laf sokucu sözler kısa, ağır, arkadaşa ve sevgiliye laf sokmalık sözler!

Laf Sokmalık Sözler merak ediliyor. Laf sokmalık sözleri günlük hayatımızda kullanmayı oldukça fazla seviyoruz. Sosyal medyada fotoğrafların altında, birbirimizle şakalaşırken ve diyaloglarda bile sevgiliye, arkadaşa laf sokucu sözler görebiliriz. Bu tarz sözler Whatsapp durumlarına, Instagram gönderiye ve Facebook hikayeye de atılabiliyor. Peki, Laf sokmalık sözler nelerdir?En iyi laf sokucu sözler kısa, ağır, arkadaşa ve sevgiliye laf sokmalık sözler haberimizde...

LAF SOKMALIK SÖZLER

Balonlar, içi boş şeylerin de bazen yükselebileceğini hatırlatır.

Bana laf cambazlığı yapma kızım, bir laf sokarım kürtajla bile aldıramazsın.

Gidişine illa bir isim konulacaksa, mal kaybı diyelim.

Canım, karakterin yere düşmüş. Onu bir alıver oradan.

Bana akıl verirken kalanı size yetmeyecekse benim için risk almayın derim.

Hafif insanlara ağır geldik olay bundan ibaret.

Canım sen sayısalı seçmişsin ama daha karakterini yerden toplayamıyorsun.

Canımı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı.

Bazıları gözyaşını siler, bazıları ise ağlatanı.

Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan al. İsrafın lüzumu yok.

Eğer ben güneş isem sen aysın. Benim doğduğum yerde sen batarsın.

İnsanlığa davet etsek yol tarifi isteyecek insanlar var.

Ben kendi çapımda yazıyorum. Ucu sana değiyorsa, etrafımda dönüyorsun demektir.

Her gece resmine bakmadan yatamıyorum, illa tüküreceğim.

Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

Bazı insanlar hep kaptan olurlar, söz konusu dümen çevirmek olunca.

Bir zan da şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmasalar…

Laf yetiştirmekten kendini yetiştirmeyi unutan insanlar var.

Bazıları ayakkabı numarası gibi, her numara var Allah için.

8 zeka çeşidi varken ısrarla gerizekalı olan adama saygı duyarım.

Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır?

Sen hala kabullenmedin mi sevap sandığın günahlarını!

Attığınız ya da atacağınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim olsun.

Arada makyaj malzemelerini de ye ki, biraz da için güzelleşsin.

"Barışalım mı?" dedi. "Sen hiç bir kitabı iki kere okudun mu?" dedim. "Evet." dedi. "Peki sonu değişti mi?" dedim, sustu.

Gidişine illa bir isim konulacaksa, mal kaybı diyelim.

Oyun oynamaya gerek yok hayat. Ne sen çocuksun, ne benim dünyam lunapark.

LAF SOKUCU SÖZLER

Ne kralına giderim ne alayına! Bir durum varsa kralı da gelir ayağıma alayı da!

Seni unuttum sanma, sadece değerin kadar hatırlıyorum.

Anladım ki; insanlar; susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar… Oysaki ben istediğim kadar hayatımdalar… Göz yumduğum kadar dürüstler ve sustuğum kadar insanlar.

Geç kalınmış bir sevgi, idamdan sonraki affa benzer.

Bu dünya iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası.

Deliler tedavi edilebilir, ama salaklar asla. Çok uğraşmayın!

50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var.

Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimi de çıktığında…

Şu saatten sonra sende Fırtına kopsa; bende yaprak oynamaz …

İnsanlar da fotoğraf gibi; Ne kadar büyütürsen, o kadar düşüyor kalitesi!

Dost dediğin kara günde belli olurmuş. Söndürün ışıkları, dostlarımı sayacağım!

Zoruna gittiğini duydum. Güzel yer, ben de gitmiştim!

Adını şifrem yapsam, yetersiz karakter diyecek hala konuşuyor.

EN İYİ LAF SOKMALIK SÖZLER

Huyumu bilmeden, suyumda yüzersen boğulursun.

Oturur sana şerefi anlatırdım ama, kaybettiği bir şeyi dinlemek ağır gelir insana.

Biz kimsenin varlığıyla var olmadık. Yokluluğuyla da yok olmayız

Yalanım yok ki benim, aklımdasın hala. Ne yapayım güzelim gereksiz şeyleri hep kafama takıyorum.

Sana benden nasihat: Başkasıyla gelen mutluluk, başkasıyla gidecektir.

Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır?

Der ki Kadın: Susarsam cevap veremezsin.

Ben insanları harcamayı iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun.

Kendi bindiğim gemiyi yakacak kadar deliyken, beni kibritle korkutmaya çalışma!

Canım, bak! Bir derdin sıkıntın olursa, biliyorsun, hiç umurumda değil.

Hesabını veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

Adını şifrem yapsam, yetersiz karakter diyecek hala konuşuyor.

Her gece resmine bakmadan yatamıyorum, illa tüküreceğim.

Bugün laf koymayacağım. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

Ağır konuşuyorsam sustuklarıma sayarsın.

Boş teneke gibi ses çıkaranları, tepeden tırnağa kadar icraatla doldururum. Arkadan atar yapmak adamlık değil. Karılık peşinde olanları, etek giyer gezdiririm.

Teneke kadar değeri olmayanlar, nedense 24 ayar altın gibi caka satarlar. Sizin ayarınız ortada güzelim. Tenekelerle işimiz olmaz, ben altın gibi değerli dostlar isterim.

Sana söz veriyorum. Selektör yapıp geçtiğin bu kalbi, ilerde dörtlüleri yakıp, otostop yapıp bekleyeceksin.

Biz satmayız dost dediğimizi. Olmaz yalan dolanımız, bilmeyiz hile. Nankör demeyiz asla, aslan gibi görür ona göre besleriz yanımızdaki kedimizi bile.

Ben yokken rüzgarım eser o da size yeter.

Hep 'hayır' dese de hayat hep 'hayırlısı' diyeceğim hayata inat.

Senin yapacağın gider en fazla hoşuma gider.

Fukara olabilirsiniz, ayakkabılarınız yırtık olabilir. Fakat kimse düşüncelerinize dokunamaz. Zira beyniniz sizin mukaddes sarayınızdır!

Beni yargılamaya çalışma, deliyi hâkim bile yargılayamıyor. Sen Kimsin?

Senin yapmışlığın kadar, benim silmişliğim var.

KISA LAF SOKMALIK SÖZLER

Benim ayağımın aItı da müsait, başımın üstü de. Nerede duracağını sen beIirIe.

Yarım kalmış bir film yoktur. O film o kadardır.

Makyajı akıyor farkının, herkesleşiyorsun.

Herkes artist olmuş bana da yönetmenlik düşer.

Beni kaybetmeyi seçeni kazanmak için uğraşamam.

Düştüğüm kuyulardan çıkmak için, ip sallayan dostum olmadı benim. Bu yüzden güçlüyüm ben. Alayına rest çekerim.

Güvenme sakın bana! Yüzüne gülerim ama arkandan ağlarım.

Şuanda kalbim sıcaksa eğer fazla uzaklaşmamışsın demektir.

Hangi mevsimin rüzgarı aşk olur ki? Ne yana dönersem döneyim yüzüme hüzün esiyor.

Gözleri uzaklara dalıyorsa eğer uzaklardan olan bir hikayeye sahiptir.

Değer taşıyan tek bir masal vardır. O da kendinizin ödediğidir.

Unutulmuş çiçekler kadar dargınım.

Uyku düzenim ile moralimi hangisi daha bozuk diye yarıştırsak gözlerim kazanır. Güzel günleri göremiyorum doktor bey.

Seni aklıma getirebilecek birçok şarkı var ama yanıma getirebilecek hiçbir etken yok.

Yerlisi değilim ki bu acının ben. Şartlar öyle gerektirdiği için sonradan yerleşti.

Herkes biraz var, o kadar.

Düşüyoruz kafamızın içindeki uçurumlardan.

Gülüşlerimiz acıyla sınandı.

Her gece daha karanlık, her gece daha suskun.

"Yıllar sonra tekrar karşılaşacağız, ikimizde susacağız. Sen pişmanlığını gizleyeceksin, ben ise kırgınlıklarımı."

Eski aşk alevinin sizi ikinci defa yakmasına asla izin vermemelisiniz.

Sıkıntıların her biri gece ortaya çıkar ama kederi bir kenara bırak sabah olacak elbet.

"Kimsenin can verdiği yok, yaşadığı da."

Benim birden bire seni göresim geldi diyerek yanına gelmek istiyorum.

Sen hiç bir vakit benim canımın ne kadar yandığını anlamayacaksın.

Genellikler sen görmez olursun onun sevgisinden, o ise nankör olur.

Hayat yaşadığın kadardır. Ötesi yoktur bu yolun.

Söylenebilecek söz kalmadığı zaman dudaktan dökülmüş olan sözdür hayırlısı demek.

Kimse anlayamaz canım. Bir yara hayatının sonuna kadar nasıl kanayabilir.

Ciğeri kül ettikten sonra gelip üflemeye çalışmayın. Adama sorarlar yanarken neredeydin diye.

Nedendir bilmem konuşsam kelimeler boğazıma batacakmış gibi hissediyorum.

Mesut ol zira kimse senin üzgün olmanı umursamıyor.

Kalbimin sokağına adımını atmayan adamı, sokak sokak izledim.

Beni defaatle üzen birini, defaatle sevdim

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