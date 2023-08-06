Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, türbe, mahalle ve belediye tesislerinde inceleme yaptı

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Şehreküstü Mahallesi Türbeler Caddesi'ndeki Seyyid Ahmed-i Kebir Türbesi ve Dikilitaş Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Ladik'in kaplıca, göl ve kayak merkezi yanında inanç turizminde de öneme sahip olduğunu dile getiren Topal, türbelerin ve mahallelerin temiz ve düzenli olması gerektiğini belirtti.