Lacoste hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Lacoste hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Lacoste markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Lacoste hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

LACOSTE HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Lacoste, Fransa'nın en önemli giyim ve aksesuar markalarından biridir. 1933 yılında René Lacoste tarafından kurulmuştur. O zamanların en ünlü tenisçilerinden olan Lacoste, Davis Cup tenis turnuvasını kazanan ve Amerikalı olmayan ilk tenisçidir.

Tenis maçlarında kullanılan giysilere seçenek olarak, rahat, terlemeyi önleyen, hareket yeteneğini artıran bir tasarım yaparak bugünkü Lacoste Polo Tişörtü yaratmıştır. Takma adı olan timsahı ise simge olarak bu t-shirt'ün sol tarafına yerleştiren Lacoste, bu şekilde dünyada ilk defa bir giyim ürününün görünen yüzeyinde simge kullanan marka olmuştur. 1933'ten beri kalıbı değişmeyen tek ürünü olan Lacoste Polo markanın ikonik ürünüdür.

Bugün dünya çapında 1000 adedin üzerinde mağazası ve 2000'in üzerinde birim ile etkinlik göstermektedir.

Hisselerinin %65.3'ü İsviçreli Maus Freres Group'a ait olan Lacoste, 114 ülkede faaliyet göstermektedir.