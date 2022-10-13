Oyuncu Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Laçin Ceylan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Laçin Ceylan kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli? Laçin Ceylan biyografisi!

Laçin Ceylan, 1965 yılında doğmuştur. Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiren Laçin Ceylankimdir, kaç yaşında ve Laçin Ceylan Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Laçin Ceylankimdir? Laçin Ceylankaç yaşında, nereli? Laçin Ceylanbiyografisi! Detaylar haberimizdedir…

LAÇİN CEYLAN KİMDİR?

25 Kasım 1965'te doğdu. İzmir Özel Türk Koleji'nden sonra, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle tanınır.

Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro'yu kurdu. Burada, Etna: Bedendeki Kuyu adlı oyunda oynamaktadır. Bu oyundaki performansı ile Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır