İlaç raporları uzatıldı mı? İlaç raporlarının süresi ne kadar uzatıldı?

Geçerlilik süresi 31 Aralık 2022 tarihinde sonra sona erecek olan süreli sağlık raporlarının uzatılıp uzatılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ilaç raporlarının süresi uzatıldı mı? İlaç raporlarının süresi ne kadar uzatıldı? İşte konu hakkında merak edilenler...

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, 1 Ocak 2020'den sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli kabul edileceği açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı sağlık raporları ile ilgili yeni karar aldı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından uygulamayla ilgili yeni kararı duyurdu. Peki, İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı? İlaç raporlarının süresi ne kadar uzatıldı? Detaylar haberimizde...

İLAÇ RAPORLARININ SÜRESİ UZATILDI MI?

Geçerlilik süresi 31 Aralık 2022 tarihinde sonra sona erecek olan süreli sağlık raporları uzatıldı. Sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla, süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları belirlenen tarihe kadar geçerli kabul edilmeye devam edilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SÜRELİ SAĞLIK RAPORLARI 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sayılmaya devam edecek. Bilindiği gibi bu uygulama, salgınla mücadele kapsamında başlatılmıştı. Belirtilen tarihe kadar, raporlu ilaçlar eczanelerden aynı şekilde temin edilebilecek." dedi.