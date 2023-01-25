Labirent 1 filiminin konusu nedir? Labirent 1 filiminin oyuncuları kimler? Labirent 1 filimi fragmanı izle!

Labirent ölümcül kaçış filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Labirent 'ten kaçmayı başaran Thomas ve arkadaşlarının aksiyon dolu hikayesinin anlatıldığı film sürükleyici hikayesi ile beyazperdeye damgasını vurmuştu. Peki, Labirent 1 filiminin konusu nedir? Labirent1filimi nerede çekildi? Labirent 1 filiminin oyuncuları kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Labirent: ölümcül kaçış, James dashner'ın 2009'da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan bilim kurgu, distopik, aksiyon ve gerilim türünde bir filmdir. Filim yayınladığı dönemde izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Labirent 1 filimi beyazperde den sonra bu seferde televizyon ekranlarda izleyicileriyle buluşacak. Peki, Labirent 1 filiminin konusu nedir? Labirent1filimi nerede çekildi? Labirent 1 filiminin oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

LABİLENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas(Dylan O'Brien) adlı bir genç, beraberinde 60 çocukla birlikte bir labirente hapsolur. Uyandığında kendisini labirentte bulan Thomas ismi haricinde hiçbir şey hatırlamamaktadır. Thomas, Glade adını verdikleri bir tür kapalı kasabamsı alanda olduklarını öğreniyor. Burada yetişkinler yok. Sadece onlu yaşlarında erkek çocuklar var. Ve hepsinin de ayrı bir görevi. Bir şekilde hayata tutunmaya, bir şeyler yapmaya çalışırken, diğer yandan da bulundukları yerden çıkmaya çalışmaktadırlar.

LABİRENT ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLİMİ NEREDE ÇEKKİLDİ?

Labirent, yönetmenliğini ve senaristliğini Tolga Örnek'in yaptığı, başrollerinde Timuçin Esen, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Türk-Alman ortak yapımı aksiyon / dram / gerilim / polisiye filmidir. Çekimleri İstanbul, Frankfurt ve Mardin'de gerçekleştirilmiştir.

LABİRENT 1 FİLİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Labirent: Alev Deneyleri filmi 2014 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerinde Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster yer alıyor

LABİRENT 1 FİLİMİ OYUNCULARI KİMLER?

İlk olarak 11 Eylül 2014'te Malezya'da; ardından 19 Eylül 2014'te ABD'de vizyona giren Labirent: Ölümcül Kaçışfilminin oyuncu kadrosu şöyle:

Dylan O'Brien - Thomas

Kaya Scodelario - Teresa

Thomas Brodie-Sangster - Newt

Will Poulter - Gally

Ki Hong Lee - Minho

Aml Ameen - Alby

Blake Cooper - Chuck

Dexter Darden - Frypan

Chris Sheffield - Ben

Jacob Latimore - Jeff

Alexander Flores - Winston

Randall D. Cunningham - Clint

Joe Adler - Zart

Patricia Clarkson - Ava Paige