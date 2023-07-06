Türkiye, küresel ısınmanın etkisiyle sıcak havaların etkisi altına girdi ve böylece konuyla ilgili olarak La Nina nedir? Sorusu konu hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz La Nina ve hava sıcaklıkları hakkında merak edilenleri yanıtladı. Peki, La Nina nedir? La Nina ne demek, ne anlama geliyor?

Türkiye, küresel ısınmanın etkisiyle sıcak havaların etkisi altına girdi ve böylece konuyla ilgili olarak La Nina nedir? Sorusu konu hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz La Nina ve hava sıcaklıkları hakkında merak edilenleri yanıtladı. Peki, La Nina nedir? La Nina ne demek, ne anlama geliyor?

LA NİNA NEDİR?

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu yıl için sıcaklık uyarısında bulundu. La Nina denen, Pasifik Okyanusu'nun yüzey sularının biraz daha serin olmasına neden olan bir olgunun olduğunu, bundan dolayı da dünyanın ne kadar ısındığının fark edilmediğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, "La Nina geçtiğimiz Nisan ayında bitmeye başladı. Şu anda nötrden onun tam tersi olan El Nino'ya doğru geçiyoruz. La Nina'nın perdeleyici etkisi kalktığında sıcaklıklar birden, hızla yukarı doğru gitmeye başladı. 4 Temmuz'da yaşadığımız olayda 17.18 dereceyle dünya insanın gördüğü, en sıcak günü yaşadı" ifadelerini kullandı.