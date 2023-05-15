İspanya La Liga'da şampiyon bugünkü sonuçların ardından belli oldu. Peki, La Liga şampiyonu kim oldu 2023? Barcelona şampiyon mu oldu? İspanya ligi şampiyonu hangi takım, Barca mı Real mi? İşte şampiyon takım ve detaylar...

İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona oldu. 34. hafta mücadelesinde Espanyol'a konuk olan Barcelona, maçı 4-2 kazanarak bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid'in 14 puan önünde yer alan Katalan devi, ezeli rakibinin şampiyonluk serisini bitirdi. La Liga şampiyonu kim oldu 2023? Barcelona şampiyon mu oldu? İspanya ligi şampiyonu hangi takım, Barca mı Real mi?

LA LİGA ŞAMPİYONU KİM OLDU 2023?

İspanya La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Espanyol'u 4-2 yenen Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 27. kez kupayı müzesine götürdü.

BARCA'NIN KAÇINCI ŞAMPİYONLUĞU?

Efsane futbolcu Xavi Hernandez'in çalıştırdığı Barcelona, tarihindeki 27'nci şampiyonluğunu elde etti.

GOL KRALI KİM OLDU?

Barcelona'da bu sezon 42 karşılaşmaya çıkan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, 31 gol ve 7 asistlik performansla takımının en golcü futbolcusu oldu.

REAL MADRID'DEN TEBRİK

Ligde 27. kez zafere ulaşan Barcelona'yı, Real Madrid de, "2022-2023 sezonu şampiyonu Barcelona'yı tebrik ederiz" sözleriyle tebrik etti.

XAVI'NİN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Futbolculuğunda Barcelona ile sayısız kupa kazanan Xavi, teknik direktör olarak da lig şampiyonluğuna uzandı. Xavi, Ancelotti ve Simeone gibi tecrübeli rakiplerini mağlup etti.