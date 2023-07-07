La Liga ne zaman başlıyor? La Liga maç programı açıklandı mı?La Liga maçları ne zaman başlayacak? İspanya'da lig ne zaman başlıyor?

Adını tüm dünyanın duyduğu Türk futbolcu Arda Güler, Real Madrid'e imza atmak atmak için İspanya'ya gitti. Sporseverlerin merak ettiği bir konu ise La Liga'nın ne zaman başlıyor, başlayacak? Sorusu oldu. Peki, La Liga maç programı açıklandı mı?La Liga maçları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Adını tüm dünyanın duyduğu Türk futbolcu Arda Güler, Real Madrid'e imza atmak atmak için İspanya'ya gitti. Sporseverlerin merak ettiği bir konu ise ise La Liga'nın ne zaman başlıyor, başlayacak? Sorusu oldu. Peki, La Liga maç programı açıklandı mı? La Liga maçları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

LA LİGA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İspanya futbol ligi La Liga, 11 Ağustos 2023'te başlayacak 26 Mayıs 2024'te sona erecek. Büyük İspanya derbisi 'El Classico' yani Real Madrid-Barcelona maçlarının tarihi de netleşti. İlk El Clasico 11. haftada Nou Camp'ta 29 Ekim 2023'te oynanacak. Ligin ikinci yarısında oynanacak olan ikinci maç ise 32. haftada oynanacak. Real Madrid, 21 Nisan 2024'te Barcelona'yı sahasında ağırlayacak.

ARDA GÜLER NEDEN REAL MADRİD'İ SEÇTİ?

Neden Barcelona yerine Real Madrid'i seçtin? sorusuna Arda Güler: "Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Ama Real Madrid sizi istediğinde buraya gelmeniz gerekiyor. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti. Bütün yeteneklerimi Real Madrid'te göstermek istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Sözlerine "Real Madrid sizi çağırıyorsa reddedemezsiniz. Benim için önemli olan Real Madrid'de oynamak. Diğer seçenekleri düşünmüyorum" diyerek devam eden Arda Güler Fenerbahçe ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Arda, "Fenerbahçe'den ayrılmak benim için hiç kolay değildi. Dünyanın en iyi kulübüne geldim ve kulübüm de benim üzerimden maddi bir kazanç sağladı. Kariyerim açısından önemli bir seçimdi. Aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Birçok kulüp beni istedi. Ben Real Madrid'i seçtim. Real Madrid'e oynamak için geldim. Başka bir takıma gitmek istemiyorum. Ben Real Madrid'de kazanmak istiyorum. Planım bu." ifadelerini kullandı.