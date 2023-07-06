Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşme detaylarını açıkladı. Genç yıldız, toplamda 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu. Futbolseverler ise La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? sorularını merak ediyor.

La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? soruları Arda Güler transferinin ardından gündeme geldi. Real Madrid, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Dünya devi, genç yıldız için sarı-lacivertlilere toplam 30 milyon euro ödeme yapacak. Arda Güler'in maçlarını takip etmek isteyenler ise La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? sorularını araştırıyor.

LA LİGA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

La Liga maçları S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanıyor. İspanya Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyenler S Sport ve S Sport Plus kanallarını takip edebilir.

LA LİGA ŞAMPİYONU KİM OLDU 2023?

İspanya La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Espanyol'u 4-2 yenen Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 27. kez kupayı müzesine götürdü.

BARCA'NIN KAÇINCI ŞAMPİYONLUĞU?

Efsane futbolcu Xavi Hernandez'in çalıştırdığı Barcelona, tarihindeki 27'nci şampiyonluğunu elde etti.

GOL KRALI KİM OLDU?

Barcelona'da bu sezon 42 karşılaşmaya çıkan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, 31 gol ve 7 asistlik performansla takımının en golcü futbolcusu oldu.

HANGİ LİGLERİN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA turnuvaları - EXXEN

Süper Lig - beIN SPORTS

Premier League - beIN SPORTS

LaLiga - S Sport

Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor

Serie A - S Sport

Ligue 1 - beIN SPORTS

İSPANYA LA LİGA HAKKINDA BİLGİLER

Primera Division, bilinen ismiyle La Liga veya sponsorluk anlaşmasından dolayı La Liga Santander, İspanya futbol liginin en üst düzey ligidir.

Genel olarak en üst düzey lig olan 1. Lig için kullanılsa da tüm ligleri kapsar. En üst seviyedeki iki lig olan Primera División (1. Lig) ve Segunda División (2. Lig) profesyonel takımlardan oluşurken diğer ligler amatördür. Çeşitli kulüplerin altyapı takımları da ligde oynayabilirler. Örnek olarak Sevilla'nın rezerve kulübü Sevilla Atletico, Segunda División'da mücadele etmektedir.

Diğer iki büyük ligler olan Serie A ve Premier League'e göre oldukça geç başladı. İlk olarak 1929'da düzenlenen ve Barcelona'nın kazandığı ligde özellikle 1950'den sonra önemli bir değişim yaşandı ve tam 9 takım mutlu sona ulaşmayı başardı.

Real Madrid ile Barcelona arasındaki inanılmaz çekişme ile ünlenen La Liga'nın en başarılısı 35 kez şampiyon olan Real Madrid'dir. Ayrıca Real Madrid, Barcelona ve Athletic Bilbao La Liga tarihinde hiç küme düşmeyen takımlar olarak da dikkat çekiyor.

S SPORT FREKANS DEĞERLERİ KAÇTIR?

S Sport frekans değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Frekans : 12188

Polarizasyon : Vertical (dikey)

Symbol oranı : 27500

FEC değeri : 5/6

Diğer kanallarda:

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal