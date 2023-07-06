La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
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Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşme detaylarını açıkladı. Genç yıldız, toplamda 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu. Futbolseverler ise La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? sorularını merak ediyor.
La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? soruları Arda Güler transferinin ardından gündeme geldi. Real Madrid, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Dünya devi, genç yıldız için sarı-lacivertlilere toplam 30 milyon euro ödeme yapacak. Arda Güler'in maçlarını takip etmek isteyenler ise La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? sorularını araştırıyor.
La Liga maçları S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanıyor. İspanya Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyenler S Sport ve S Sport Plus kanallarını takip edebilir.
İspanya La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Espanyol'u 4-2 yenen Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 27. kez kupayı müzesine götürdü.
Efsane futbolcu Xavi Hernandez'in çalıştırdığı Barcelona, tarihindeki 27'nci şampiyonluğunu elde etti.
Barcelona'da bu sezon 42 karşılaşmaya çıkan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, 31 gol ve 7 asistlik performansla takımının en golcü futbolcusu oldu.
UEFA turnuvaları - EXXEN
Süper Lig - beIN SPORTS
Premier League - beIN SPORTS
LaLiga - S Sport
Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor
Serie A - S Sport
Ligue 1 - beIN SPORTS
Primera Division, bilinen ismiyle La Liga veya sponsorluk anlaşmasından dolayı La Liga Santander, İspanya futbol liginin en üst düzey ligidir.
Genel olarak en üst düzey lig olan 1. Lig için kullanılsa da tüm ligleri kapsar. En üst seviyedeki iki lig olan Primera División (1. Lig) ve Segunda División (2. Lig) profesyonel takımlardan oluşurken diğer ligler amatördür. Çeşitli kulüplerin altyapı takımları da ligde oynayabilirler. Örnek olarak Sevilla'nın rezerve kulübü Sevilla Atletico, Segunda División'da mücadele etmektedir.
Diğer iki büyük ligler olan Serie A ve Premier League'e göre oldukça geç başladı. İlk olarak 1929'da düzenlenen ve Barcelona'nın kazandığı ligde özellikle 1950'den sonra önemli bir değişim yaşandı ve tam 9 takım mutlu sona ulaşmayı başardı.
Real Madrid ile Barcelona arasındaki inanılmaz çekişme ile ünlenen La Liga'nın en başarılısı 35 kez şampiyon olan Real Madrid'dir. Ayrıca Real Madrid, Barcelona ve Athletic Bilbao La Liga tarihinde hiç küme düşmeyen takımlar olarak da dikkat çekiyor.
S Sport frekans değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Frekans : 12188
Polarizasyon : Vertical (dikey)
Symbol oranı : 27500
FEC değeri : 5/6
Diğer kanallarda:
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023