Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan La Fiorita nerenin takımı? La Fiorita hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Merak ediliyor.

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La Fiorita nerenin takımı? Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan La Fiorita nerenin takımı? La Fiorita hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Merak ediliyor. Detaylar...

LA FİORİTA NERENİN TAKIMI?

SP La Fiorita, San Marino'nın en üst düzey futbol ligi olan Campionato Sammarinese'da yer alan bir futbol kulübüdür.

1967 yılında kurulan La Fiorita, maçlarını 500 kişi kapasiteli Igor Crescentini Stadyumu'nda oynuyor. San Marino ekibi geçen sezon topladığı 60 puanla ligi üçüncü sırada tamamlamıştı. Takımı futbolculuk döneminde Atalanta ve Bologna gibi takımlarda forma giymiş olan 43 yaşındaki Thomas Manfredini çalıştırıyor.