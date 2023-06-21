Üye Girişi
Haberler
La Fiorita nerenin takımı? La Fiorita hangi ligde, hangi ülkenin takımı?

La Fiorita nerenin takımı? La Fiorita hangi ligde, hangi ülkenin takımı?

Gündem Haberleri

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan La Fiorita nerenin takımı? La Fiorita hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Merak ediliyor.

Yeni fiyatlar taraftarın cebini yakacak! Fenerbahçe kombinelerine yüzde 120 zamYeni fiyatlar taraftarın cebini yakacak! Fenerbahçe kombinelerine yüzde 120 zam
Takımdan ayrılıyor mu? Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdiTakımdan ayrılıyor mu? Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi

La Fiorita nerenin takımı? Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan La Fiorita nerenin takımı? La Fiorita hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Merak ediliyor. Detaylar...

LA FİORİTA NERENİN TAKIMI?

SP La Fiorita, San Marino'nın en üst düzey futbol ligi olan Campionato Sammarinese'da yer alan bir futbol kulübüdür.

1967 yılında kurulan La Fiorita, maçlarını 500 kişi kapasiteli Igor Crescentini Stadyumu'nda oynuyor. San Marino ekibi geçen sezon topladığı 60 puanla ligi üçüncü sırada tamamlamıştı. Takımı futbolculuk döneminde Atalanta ve Bologna gibi takımlarda forma giymiş olan 43 yaşındaki Thomas Manfredini çalıştırıyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title