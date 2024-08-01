La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita-Başakşehir maçı şifresiz mi?

Uefa Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada La Fiorita- Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi La Fiorita- Başakşehir maçı şifresiz mi? La Fiorita- Başakşehir maçı hakemi kim? La Fiorita- Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. La Fiorita- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita- Başakşehir maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

LA FIORITA VS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

La Fiorita ile Başakşehir arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

LA FIORITA-BAŞAKŞEHİR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

LA FIORITA-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

La Fiorita-Başakşehir Maçı, 01 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

LA FIORITA-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

La Fiorita-Başakşehir Maçı, saat 21:45 başlayacak.

LA FIORITA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

La Fiorita ve Başakşehir, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, Mezokövesd'da, Városi Stadyumu'nda oynanacak.