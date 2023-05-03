Kylian Mbappe ne kadar kazanıyor? Messi yıllık ne kadar kazanıyor, yıllık kazancı ne kadar?
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Amerikan finans dergisi Forbes, son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıkladı. Peki Kylian Mbappe ne kadar kazanıyor? Messi yıllık ne kadar kazanıyor, yıllık kazancı ne kadar?
Mbappe ne kadar kazanıyor? Amerikan finans dergisi Forbes, son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıkladı. Peki Kylian Mbappe ne kadar kazanıyor? Messi yıllık ne kadar kazanıyor, yıllık kazancı ne kadar? Detaylar...
Amerikan finans dergisi Forbes, son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıkladı. Listenin ilk 3 sırasına futbolcular damga vururken, zirvede 136 milyon dolar ile Cristiano Ronaldo yer aldı. 130 milyon dolar ile Messi 2, 120 milyon dolar ile Mbappe ise 3. sırada kendine yer buldu.
Son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıklayan Amerikan finans dergisi Forbes'in listesinde zirvede 136 milyon dolarlık geliri ile Cristiano Ronaldo yer aldı. Portekizli yıldız sezon başında yüklü bir sözleşme karşılığında Al Nassr'a imza atmıştı.
Listenin 2 ve 3. sırasında ise Paris Saint-Germain'in yıldızları yer aldı. 130 milyon dolar ile Messi 2, 120 milyon dolar ile Mbappe ise 3. sırada kendine yer buldu.
Son 1 yılda en çok kazanan sporcular şöyle:
- Cristiano Ronaldo(Futbol) - 136 milyon dolar
- Lionel Messi(Futbol) - 130 milyon dolar
- Kylian Mbappe(Futbol) - 120 milyon dolar
- Lebron James(Basketbol) - 119.5 milyon dolar
- Canelo Alvarez(Boks) - 110 milyon dolar
- Dustin Johnson(Golf) - 107 milyon dolar
- Phil Mickelson(Golf) - 106 milyon dolar
- Stephen Curry(Basketbol) - 100.4 milyon dolar
- Roger Federer(Tenis) - 95.1 milyon dolar
- Kevin Durant(Basketbol) - 89.1 milyon dolar