Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Öğrencilere müjdeleri duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredi miktarlarının 2023 yılında geçerli olacak rakamlarını açıkladı. Peki, KYK zamlandı mı? KYK bursu ne kadar oldu? KYK bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

KYK burs ve öğrenim kredisi zam oranları beli oldu. Kabile toplantısı sonrası açıklanmalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında geçerli olmak üzeriLisans, ön lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini kapsayan yeni zam oranını açıkladı. Peki, KYK bursu ne kadar oldu? KYK bursu sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçlar, 15 Aralık tarihinde ilan edilmişti. Buna göre 17 Kasım günü biten başvuruların ardından KYK burs başvuru sonuçlarının Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor

KYK BURSU NE KADAR OLDU?