KYK zam iptal mi? KYK yurt ücretleri 2022 ne kadar?
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KYK tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri yurt ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, KYK zam iptal mi? KYK yurt ücretleri 2022 ne kadar? İşte GSB yut ücretleri hakkında detayla…
Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merakla beklenen yurt ücretleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla KYK zam iptal mi? KYK yurt ücretleri 2022 ne kadar gibi konular merak edildi.
KYK YURT ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yurt ücretlerinin Eylül ayı içinde açıklanacağını ifade etti.
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?? #CANLI • Yurt Koordinasyon Merkezi • Ankara #GSBYurtları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Basın Toplantısı https://t.co/dKaBdVovz6— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 7, 2022
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