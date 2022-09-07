KYK yurtlarında yemek ücretli mi ve KYK yemek veriyor mu soruları gündeme geliyor. KYK yurt başvuruları açıklanması ardından, KYK yurtlarında yemek var mı, ücretli mi merak ediliyor. Peki, KYK yurtlarında yemek ücretli mi? KYK yemek veriyor mu? KYK yemek bursu ne kadar?

Üniversite öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuruları açıklandı. KYK yurtlarında yemek var mı, ücretli mi ve KYK yemek bursu ne kadar soruları merak ediliyor. KYK yurtlarında yemek ücretli mi ve KYK yemek veriyor mu gündeme geliyor. KYK yurtlarında yemek ücretli mi? KYK yemek veriyor mu? KYK yemek bursu ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURTLARINDA YEMEK ÜCRETLİ Mİ?

KYK yurtlarında yemekler ücretlidir. Yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı bulunuyor. 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren,

sabah kahvaltısı 8,00 TL

akşam yemeği 17,00 TL

KYK YEMEK VERİYOR MU?

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

KYK YEMEK BURSU NE KADAR?

Yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktadır. Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 37,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.