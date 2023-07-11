KYK yurtlarında ücretsiz konaklama şartları neler? KYK yurt başvuru! ücretsiz konaklama başvuru nasıl yapılır?

KYK'nın ücretsiz konaklama hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler için şartlar açıklandı. KYK yurdunda ücretsiz nasıl konaklanabilir araştırılmaktadır. Peki, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama şartları neler? KYK ücretsiz konaklama başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı Seyahatsever projesi ile yaz aylarında vatandaşlar gittiği şehirlerde KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklama yapabilecekler. KYK yurtlarında ücretsiz bir şekilde nasıl konaklanabilir araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 gece konaklamanın yapılacağı yurtlarla ilgili detaylar merak konusu oldu. Yaz tatilinde seyahat edecek vatandaşlar tarafından KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilmek için başvuru şartları araştırılmaktadır.Peki, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama şartları neler? KYK ücretsiz konaklama başvuru nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KONAKLAMA ŞARTLARI NELER?

10 Temmuz- 27 Ağustos tarihleri arasında vatandaşlar seyahat ettiği şehirlerde bulunan KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabileceklerdir. KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklama şartları şu şekildedir: