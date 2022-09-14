Üniversitelerin açılma tarihinin yaklaşması ve KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtlarında barınacak olan öğrencilerin en merak ettiği sorular KYK yurtlarında internet var mı? ve KYK yurtlarında internet sınırsız mı? Soruları oluyor. Peki, KYK yurtlarında internet var mı? KYK yurtlarında internet sınırsız mı?KYK yurtlarında internet hızı ne kadar, internet hızlı mı?

KYK yurtlarında internet var mı? Sorusu, yurtlarda kalacak öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle de bazı Üniversitelerin eğitiminde yer yer bazı derslerin online olarak işlenmesi, KYK yurtlarında internet var mı? Sorusunu akıllara getiriyor. Peki, KYK yurtlarında internet var mı? KYK yurtlarında internet sınırsız mı?KYK yurtlarında internet hızı ne kadar, internet hızlı mı?

KYK YURTLARINDA İNTERNET VARMI?

Kredi Ve Yurtlar Kurumuna ait olan yurtlarda internet bulunuyor. KYK yurtlarında bulunmakta olan interneti E-devlet kapısı sistemi üzerinden almış olduğunuz şifre ile kullanabiliyorsunuz. Günümüzde birçok KYK yurdunda internet bulunuyor fakat yer yer özel sebepler nedeniyle bazı yurtlarda internet olmayabilir.

KYK YURTLARINDA İNTERNET SINIRSIZ MI?

KYK yurtlarında yer alan internet hizmeti kotalıdır. 2021-2022 yılı içerisinde yapılan yükseltme ile birlikte KYK yurtlarında bulunana internetlerin kotası 32 GB olarak güncellendi. 32 GB internet limitini aştıktan sonra ise internet hızınız oldukça yavaşlıyor. Yaklaşık olarak 0,5 MBPS olarak hizmet alıyorsunuz.

KYK YURTLARINDA İNTERNET HIZI NE KADAR, İNTERNET HIZLI MI?

KYK yurtlarında bulunana internet hizmetinin hızı, bulunduğunuz yurttaki yoğunluk, konum, sağlayıcı yoğunluğu, kullanılan teknoloji ve birçok farklı nedene göre değişiklik gösterebilir. Fakat genellikle ortalama bir yurt içerisinde online dersleri işleyebilecek kadar hızlı oluyor. Bu sayede uzaktan işlenmekte olan dersleri yurttan kolayca takip edebilirsiniz.