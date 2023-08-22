Üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından 2023-2024 KYK yurt başvurusunun ne zaman olduğu merak ediliyor. KYK yurtları ne zaman açılıyor 2023, başvuruları başladı mı? Soruları araştırılıyor. Peki, 2023-2024 KYK yurt başvurusu ne zaman, başladı mı? KYK yurtları ne zaman açılıyor 2023?

KYK yurtları ne zaman açılıyor 2023, başvuruları başladı mı? Soruları gündeme geliyor. Üniversite yerleştirme sonucu açıklandı. Ardından KYK yurt başvuruları ne zaman olacağı ve KYK yurt başvuru şartları neler, nasıl yapılır merak ediliyor. 2023-2024 KYK yurt başvurusu ne zaman, başladı mı? KYK yurt başvuru şartları neler, nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR 2023

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl, 24 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti. Bu yıl için kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Ağustos ayının son haftasında KYK yurt başvurularının başlaması beklenmektedir. KYK'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında detaylı bilgi paylaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

KYK YURTLARI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, üniversite sonuçları 15 Ağustos'ta açıklanmış ve yurt başvuruları 24 Ağustos'ta başlamıştı. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için yurt başvurularının ağustos ayının son haftasında başlaması öngörülüyor. Bu dönemde, herhangi bir yükseköğretim programına yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri yurt başvurusu yapabilecekler. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri, yurt başvurusu yapma fırsatına sahip olacaklar.

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