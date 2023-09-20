KYK yurt sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından birçok öğrenci KYK yurtları ne zaman açılacak? Sorusunu internet üzerinde araştırmakta. KYK yurtları hangi tarihte, ayın kaçında açılacağına dair araştırmalar sürüyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurtları hangi tarihte, ayın kaçında açılıyor?

KYK yurtları ne zaman açılacak? Sorusu, özellikle KYK'da barınacak olan öğrenciler başta olmak üzere birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin açılmasına oldukça kısa bir süre kala KYK yurtlarına ilişkin açıklamalar, arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurtları hangi tarihte, ayın kaçında açılıyor? İşte kyk yurdu açılış tarihi hakkında merak edilenler.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtları açılış tarihi henüz Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından duyurulmadı. Bu nedenle yurtların açılış tarihine dair bir bilgilendirme bulunmamakta. Yapılacak olan açıklamaların ardından açılış tarihi netlik kazanacak ve öğrenciler bu tarihin ardından yurtlarda yerleşmeye başlayabilecek. Konu hakkında detaylı bilgi paylaşıldığında haberimiz güncellenecektir. Üniversitelerin açılış tarihinin 2 Ekim tarihine ertelenmesi nedeniyle bir veya iki hafta içerisinde yurtların açılması bekleniyor.

KYK YURT NAKİL İŞLEMLERİ BAŞLADI MI?

KYK yurt nakil işlemleri iki farklı yöntemler gerçekleştiriliyor. Bu yöntemlerden birincisi yurdunuzun bağlı olduğu Gençlik ve Spor bakanlığı kurumunu ziyaret ederek elden dilekçe vermek, ikincisi ise E-devler uygulaması üzerinden yurt nakil talebi ekranının kullanıma açılması ile birlikte internet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayarak KYK yurt nakil başvurunuzu yapabilirsiniz.