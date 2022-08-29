KYK Yurtları için başvuru yapan öğrenciler yeni sene için oldukça merak ve araştırma içerisindeler. En çok merak edilen ve araştırılan konulara arasında ise KYK Yurtları ne zaman açılacak? Sorusu, yer alıyor. Peki KYK Yurtları ne zaman açılacak? KYK Yurtları açılma tarihi ne zaman? KYK Yurtları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Birçok kişi başvuruların açılması ile birlikte KYK yurtları için başvurularda bulundu. Genellikle şehir dışında Üniversite okuyan öğrencilerin tercih ettiği KYK yurtları sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu da oldukça merak ediliyor. Peki KYK Yurtları ne zaman açılacak? KYK Yurtları açılma tarihi ne zaman? KYK Yurtları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK Yurtlarının açılması için öncelikle başlatılan KYK başvurularının sona ermesi ve başvuru sonuçlarının açıklanması gerekiyor. 28 Ağustos tarihinde sona eren KYK başvurularından sonra sonuçların açıklanması gerekmekte. KYK Yurtları, nöbetçi yurtlar ile öğrencilere yaz aylarında hizmet vermeye devam etmektedir. Fakat KYK yurtlarının tamamı ile açılması için henüz net bir tarih verilmemiştir.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Ağustos Çarşamba günü başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos tarihinde sona erdi. Yapılan başvurular sonrasında sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu haline geldi. KYK Yurt başvurularının açıklanma tarihine dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat önceki yıllara bakarak bu tarihi tahmin etmek pek zor değil. Geçtiğimiz yılları baz alırsak bu sene yapılan başvuruların sonucunun Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

İKİNCİ ÖĞRETİM KYK YURDUNDA KALABİLİR Mİ?

İkinci öğretim öğrenciler, birinci öğretim öğrenciler gibi hiçbir fark olmaksızın KYK yurtlarından faydalanabilmektedirler. Ancak yer yer bazı KYK yurtlarında, ikinci öğretim öğrencilerin akşam yemeği saatlerinde yemek problemi yaşadığı görülebilmektedir.

KYK YURT BAŞVURUNA HER SENE BAŞVURULUYOR MU?

KYK Yurtlarında halihazırda barınmakta olan öğrencilerin, bir sonraki eğitim dönemi için tekrar KYK başvurusu yapması gerekmemektedir.