KYK yurtları açılacak mı, ne zaman ve KYK yurtları açıldı mı soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtların açılacağı hakkında açıklamada bulundu. Peki, KYK yurtları açılacak mı, ne zaman? KYK yurtları açıldı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak."

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtların ne zaman açılacağı ve KYK yurtları açıldı mı soruları sıklıkla araştırılıyor. KYK yurtlar açılacak mı, ne zaman ve KYK yurtları açıldı mı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları hakkında açıklamada bulundu. KYK yurtları açılacak mı, ne zaman? KYK yurtları açıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki Yurt Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir felaketin yaşandığını hatırlattı.

İlk andan itibaren yaraların sarılması için mücadele ettiklerini belirten Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının güçlü bir şekilde, tüm imkanlarıyla bu sürece destek verdiğini dile getirdi.

Kurumsal kapasitenin tamamını deprem bölgesinin ihtiyaçlarına tahsis ettiklerini anlatan Kasapoğlu, her bir imkanın depremin yaralarını sarmak, bu anlamdaki süreci yönetmek için tahsis edildiğine dikkati çekti.

Kasapoğlu, deprem nedeniyle mağduriyetlerin engellenmesi için yurtları milletin emrine sunduklarını vurgulayarak, "Barınmayla birlikte yurtlarımız birer lojistik merkezi olarak, özellikle milyonlarca kap yemeğin pişirildiği, dağıtıldığı, servis edildiği mekanlar olarak da milletimize hizmet etti." dedi.

Yurtların depremden etkilenen vatandaşların hizmetinde olmaya devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Hem deprem bölgesindeki hem de 81 il ve ilçedeki yurtların, ilk günden itibaren depremzedelerimizin ve öğrencilerimizin hizmetinde olacağını söylemiştik. Yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Aynı şekilde bu süreçleri yönettik. Bir yandan depremzede vatandaşlarımızı ağırlarken, diğer yandan da üniversitelerin aldığı kararlar doğrultusunda hem öğrencilerimize hem de çalışan gençlerimize yurtlarımız bugüne kadar hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararlara ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün itibarıyla üniversitelerimizde senato kararıyla hem yüz yüze hem çevrimiçi eğitim paralel bir şekilde hibrit olarak başladı. Bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitimine yüz yüze devam edecek gençlerimiz için üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımızı tekrar planladık. Onları en güzel şekilde kendi mekanlarına tekrar kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık. Şunun tekrar altını çiziyorum; ne bir genç arkadaşımızı ne de bir depremzedemizi mağdur etmeme adına, bakanlık olarak tüm çalışma arkadaşlarım ve altyapımızla bu süreci birlikte yöneteceğiz."

KYK YURTLARI AÇILDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlarının, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin hizmetinde olacağını belirtti.