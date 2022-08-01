KYK Yurtlarda kalma yaş sınırı aralığı değişti mi? Ücretsiz yurtlarda konaklama yaş sınırı kaç oldu? 18-25 mi 18-30 mu?

Beştepe'te gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, KYK Yurtlarda kalma yaş sınırı aralığı değişti mi?

KYK YURTLARDA KONAKLAMA YAŞ ARALIĞI KAÇ OLDU 2022?

KYK yurtlarda ücretsiz konaklama yaş aralığı 18-25 arasındaydı. Bugünkü açıklamaya göre artık yaş sınırı 30'a yükseltirdi ve aralık 18-30 yaş oldu.

Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama şöyle:

Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Seyahat sever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok fazla talep geldi. Gençlerimizin daha fazla katılması için onlardan gelen istekle yaş aralığını 18-30'a yükselttik. Konya'da 9-18 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağımız 5. İslami dayanışma oyunlarının hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. İslami Dayanışma Oyunları için Konyamıza kazandırdığımız tesisler hem gençlerimize hizmet edecek hem de daha sonra kullanılacaktır.