KYK yurt yemek fiyatları 2022? KYK yurt yemek dahil mi?

Üniversitelerin kayıtlarının başlangıcı ile KYK başvuruları öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan bir konu. Kayıtlarını gerçekleştiren öğrencilerin gözleri KYK başvurularının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Bir diğer merak konusu ise KYK yurt yemek fiyatları nedir? KYK yurt fiyatlarına yemek dahil mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasını bekleyen öğrenciler kayıtlarını gerçekleştirdi ardından KYK yurt başvurularını bekledi 24 Ağustos tarihi ile KYK yurt başvurularının açılması haberi ile öğrencilerin akıllarına gelen soru KYK yurt yemek fiyatları 2022? KYK yurt fiyatlarına yemek dahil mi? Ortalama 500 ile 800 TL arasında olan KYK yurt fiyatlarına yemek dahil mi?

KYK YURT YEMEK FİYATLARI 2022?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle oldu;

"Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktadır."

"Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 37,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır."