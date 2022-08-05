2022-2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve kredi-burs başvuru tarihleri, gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? GSB ile 2022-2023 KYK yurt ve burs-kredi başvuru şartları neler? İşte detaylar haberimizde...

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.