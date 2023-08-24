Milyonlarca üniversiteli öğrencinin beklediği haber geldi. 2023 – 2024 yılı için KYK yurt ücretleri belli oldu. KYK yurt ücretleri zamlandı mı? 2023-34 KYK yurt ücretleri kaç TL?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bulundukları şehrin dışında bir yer kazanan öğrenciler için yurt dönemi başladı. Peki, KYK yurt ücretleri zamlandı mı? 2023-34 KYK yurt ücretleri kaç TL?

KYK YURT ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI?

KYK ücretlerine %30-35 oranında zam geldi. Yeni ücretler:

1. tip KYK yurt ücreti: 840 TL

2. tip KYK yurt ücreti: 920 TL

3. tip KYK yurt ücreti: 1080 TL

4. tip KYK yurt ücreti: 1170 TL

5. tip KYK yurt ücreti: 1300 TL

6. tip KYK yurt ücreti: 1480 TL

KYK NEDİR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.