KYK yurt ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin son dakika gelişmeleri üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından YÖK üniversitelerde Uzaktan eğitimin yapılacağını duyurmuştu. Depremzedeleri KYK yurtlarına yerleştirildi. Konuyla ilgili açıklama GSB Bakanlığından geldi. Peki, KYK Yurt ücretleri ödenecek mi? KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler..

Kamuoyunda "Aslın Felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedelerin üniversite yurtlarına yerleştirilmesi ve yükseköğrenim bahar döneminin Uzaktan Eğitim şeklide gerçekleşecek olmasıKYK yurtlarından çıkan öğrenciler yurt ücretleri için yapılacak duyuruya çevrildi. KYK Yurt ücretleri ödenip ödenmeyeceği konusu bir süredir öğrenciler tarafından merak ediliyordu konuyla ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığından geldi. Peki, KYK Yurt ücretleri ödenecek mi? KYK yurt ücretleri ne kadar? Yurt ücret iadesi olacak mı? Detaylar haberimizde...

KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin Yurt ücretlerinin ödeyip ödemeyeceği hakkında önemli açılamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır". İfadelerini kullandı.

YURT ÜCRET İADESİ OLACAK MI?

Bakanlıktan yapılan açıklama sonrası KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler KYK Yurt ücret iadesi olup olmayacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yakılmadı. Açıklama yapılmadı halinde haberimizde yer vereceğiz.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 eylül ayında yaptığı açıklamada "Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmemiştir. 250 TL ile 500 TL arasından değişen yurt ücretlerinin değişmeyeceğinin müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.