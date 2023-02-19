Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından birçok depremzede KYK yurtlarında ağırlanıyor ve bu nedenle KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Sorusu, KYK'da kalan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Uzaktan eğitim ile devam edecek olan Üniversite eğitimlerinde ilerleyen günlerde KYK yurt ödemeleri gerçekleştirilmeli mi? Peki, KYK yurt ücretleri ödenecek mi? KYK yurt ücretleri erteledi mi?, ödenmeyecek mi?

KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ünivertelerin yaza kadar uzaktan eğitim ile yolluna devam edeceğini ve üniversite ve KYK yurtlarının depremzedeler için tahsis edileceğini açıklamasının ardından öğrenciler KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Sorusuna yanıt aramakta. KYK yurt ücretleri ödenecek mi? KYK yurt ücretleri erteledi mi?, ödenmeyecek mi?

KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

KYK yurt ücretleri hakkında henüz bir açıklama yapılmamış olsa da Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı KYK ücretlerinin alınmaması öngörülmekte. Konu hakkında yaşanacak olan sıcak gelişmelerin ardından haberimiz güncellenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet-millet sırt sırta vererek bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çadır kentlerimizin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna başladık. Başka illere gitmek isteyen depremzedeleri otellere, yurtlara, misafirhanelere yerleştiriyoruz. Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler." İfadelerine konuşmasında yer verdi.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık 300 lira ile 500 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum." diyerek KYK yurt ücretlerini açıkladı. Buna göre KYKyurt ücretleriaylık 300 TL ile 500 TL arası ödemesi bulunuyor. KYK yurt fiyatları yurdun sosyal imkanlarına ve konumuna göre her ilde farklılık gösteriyor.