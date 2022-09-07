Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan devlet yurtları için ilgi büyük. Üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler devletin yurtları olan KYK için başvuru yaptı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasını heyecanla beklerken Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçlar açıklandı. Şimdi ise öğrenciler KYK yurt ücretleri ne kadar 2022? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 2022 KYK yurt ücretleri kaç TL? sorularını araştırıyor.

Üniversite kayıtlarını yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan devlet yurtları için başvuru yapan yeni üniversiteliler devlet yurtlarında kalabilmek için başvuru yaptı. KYK yurt başvurularının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin merak ettiği birçok konu var. Bunlardan biri ise KYK yurt ücretleri ne kadar 2022? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 2022 KYK yurt ücretleri kaç TL?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından var olan devlet yurtlarına başvuru yapan öğrenciler KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KYK yurtlarını araştırmaya başladı. 2022 yılında güncel KYK yurt ücretleri ise henüz belirlenmedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun KYK yurtları hakkında yaptığı açıklamada şu sözler bulunuyor:"Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız."