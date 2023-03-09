KYK yurt ücretlerinin iade edilip edilmeyeceği üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından öğrenciler tarafından merakla bir süredir sorgulanıyordu. Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Peki, KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? KYK Yurt ücretleri ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında 20 Şubat'a kadar olan dönem için ödeme yapan öğrencilerin yurt ücretlerini iade edilip edilmeyeceğine yönelik Gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.Peki,KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? KYK Yurt ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

KYK YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bir süredir gündemde olan KYK yurt ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğine yönelik sosyal medya Hesabı'ndan dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir "ifadelerine yer verdi.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum." diyerek KYK yurt ücretlerini açıklanmıştı.