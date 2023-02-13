Maraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen büyük deprem faciasının üzerden bir hafta geçti. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi ise yaraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ünivertelerin yaza kadar uzaktan eğitim ile yolluna devam edeceğini ve üniversite ve kyk yurtlarının depremzedeler için tahsis edileceğini açıklamasının ardından öğrenciler KYK yurt ücretleri erteledi mi? KYK yurt ücretleri ödenmeyecek mi? Sorularının yanıtını araştırlıyor.İşte konu hakkında merak edilenler...

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Kamuoyunda "Aslın felaketi" olarak adlanan ve 10 ilde büyük yuıkımlara neden olanKahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 643'e yükselirken, AFAD'tan yapılan açıklamada "Depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana gelmiştir. 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Deprem bölgesinde bu gelişmeler yaşanırken bir süre önce ünivertelerin ne zaman açılacağı,KYK yurtlarını açılıp açılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, Üniversiteler uzaktan eğitime mi gecti? KYK yurt ücretleri ödenecek mi? KYK yurt ücretleriş ne kadar? Detaylar harbimizde...

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet-millet sırt sırta vererek bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çadır kentlerimizin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna başladık. Başka illere gitmek isteyen depremzedeleri otellere, yurtlara, misafirhanelere yerleştiriyoruz. Üniversitelerimizin tamamının KHK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler." İfadelerine konuşmasında yer verdi.

KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

KYK yurt ücretleri hakkında henüz bir açıklama yapılmasa da Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı KYK ücretlerinin alınması beklenmiyor Konuyla ilgili bir açıklama gelirse haberimizde yer ver vereceğiz.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık 300 lira ile 500 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum." diyerek KYK yurt ücretlerini açıkladı. Buna göre KYKyurt ücretleriaylık 300 TL ile 500 TL arası ödemesi bulunuyor. KYK yurt fiyatları yurdun sosyal imkanlarına ve konumuna göre her ilde farklılık gösteriyor.