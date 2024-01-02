KYK YURT ÜCRETLERİ 2023-2024: 1,2,3,4. tip KYK yurt ücreti ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir KYK ücretleri

2023 – 2024 dönemi içerisinde GSB bünyesinde olan KYK yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler, KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? Sorusuna yanıt arıyor. Özellikle şehir dışında okuyacak olan öğrenciler KYK yurt ücretlerini araştırmakta. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir KYK ücretleri ne kadar? İşte detaylar…

KYK Yurt ücretleri güncel zamlar nedeniyle merak edilen konular arasında bulunuyor. Birçok farklı zam güncellemesinin ardından öğrenciler KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? Sorularına internet üzerinde yanıt arıyor. Güncellemekte olan ücretlerin bu yıl ne kadar olacağı özellikle sosyal medya üzerinde tartışma konusu olmakta. Peki, Peki, İstanbul, Ankara, İzmir KYK ücretleri ne kadar? İşte detaylar…

KYK YURT ÜCRETLERİ 2023-2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada KYK yurt ücretlerinin 2023 yılında aylık 250 lira ve 450 lira arasında olacağına değinmişti. Son yapılan zamlar ve yeni dönem ile birlikte KYK yurt ücretlerine bir zam yapılacağı öngörülmekte. KYK yurt fiyatları sene içerisinde açıklanan fiyat ile birlikte değişiklik gösterebilmektedir.

KYK TİP 1 yurt ücreti aylık 345 TL ve depozito 855 TL

KYK TİP 2 yurt ücreti aylık 405 TL ve depozito 1020 TL

KYK TİP 3 yurt ücreti aylık 405 TL ve depozito 1020 TL

KYK TİP 4 yurt ücreti aylık 480 TL ve depozito 1110 TL

KYK TİP 5 yurt ücreti aylık 510 TL ve depozito 1200 TL

KYK TİP 6 yurt ücreti aylık 570 TL ve depozito 1365 TL

KYK Kıbrıs yurt ücreti aylık 750 TL ve depozito 1620 TL

YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

Henüz tercih döneminin sona ermemesi nedeniyle KYK yurt ücretlerine ve KYK yurt başvuru süreçlerine dair net bir bilgi internet üzerinde yer almıyor. Tercih döneminin sona ermesinin ardından GSB tarafından yapılacak açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt bulacak.