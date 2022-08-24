KYK yurt ücreti ne kadar? KYK yurt ücretleri aylık mı yıllık mı? 2022 KYK yurt ücreti ödeme ekranı!

KYK yurt başvuru tarihi belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında KYK yurt başvuru tarihlerini açıkladı. Ardından, KYK yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt ücretleri aylık mı yıllık mı? 2022 KYK yurt ücreti kaç TL? soruları gündeme geldi. Peki, KYK yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt ücretleri aylık mı yıllık mı? 2022 KYK yurt ücreti kaç TL?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. KYK yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt ücretleri aylık mı yıllık mı? 2022 KYK yurt ücreti kaç TL? soruları gündeme geliyor. KYK yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt ücretleri aylık mı yıllık mı? 2022 KYK yurt ücreti kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, "Umudu büyütmek için buradayız. Her geçen gün büyüyen bir tablo. Bu imkanlarla gençlerimizin yanındayız. Sosyal, sportif, barınmaları için buradayız. Türkiye Cumhuriyet tüm gençlerini kucaklayacak güçte ve kudrettedir. 81 ilimizdeki yurtlarımız Türkiye'nin bugüne kadarki mücadelesinde 21 yılda attığı en önemli adımlardan biridir. Sosyal devlet olma yolunda, eser odaklı anlayışla bir uçtan diğer uca adeta birer inci tanesi gibi dizilen hizmet anlayışıdır. Bu ölçekte Üniversite Yurt imkanı sağlayan ikinci bir ülke olmadığını söylemek istiyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

"GELİŞEN GÜÇLENEN YURT ZİNCİRİMİZ VAR"

Yurt kapasitesinin 800 binin üzerine çıktığını vurgulayan Bakan, şöyle devam etti: "Yurtlar afetlerde, zor zamanlarda da hizmet veriyor. Vatandaşlarımızı pandemide izole amaçlı yurtlarda misafir ettik. Uluslararası proje, organizasyon, STK çalışmaları yurtlar bu çerçevede en güçlü şekilde hizmet veriyor. Konya'da adeta şehri andıran Şehr-i Tebrizi yurdumuz hizmet verdi. Bugün özgün eserdeyiz, Ankara Cebeci'deyiz. Bu yurtta pek çok kişinin hatıraları var. İftar programında gençlerle dedik ki, burayı yenileyelim. O gün iftar sofrasındaydık. Burayı yıkarsanız gençler biz mağdur oluruz dediler. Biz burayı yıkacağız, en modern şekilde yapacağız dedik, yeniden inşa ettik. Hepsi gençlerimizin umudunu bugünlere, yarınlara olan yürüyüşünü güçlendirmek için. Ankara'mızda 36 adet yurdumuz var. Gelişen güçlenen yurt zincirimiz var. Ankara'da Çubuk'ta 6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak yurdumuzu tamamladık. Bu yurtta bu yıl 4 binden fazla kapasiteyle üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz.

"KAPASİTE 190 BİNLERDEN 800 BİNE ÇIKARILDI"

Veriler, arşivler, geçmişiyle, bugünüyle her şeyiyle ortada. Devrimden bahsediyoruz. Yurt çalışmasında da devrimden bahsediyoruz. 190 binlerden 800 bine çıkarılmış kapasiteden hemen hemen yüzde 95'i ranzalıyken yüzde 10'a düşmüş bir sistemden bahsediyorum. Ortak banyo, tuvaleti, ısınması, beslenmesi... Her alanda özgün bir alan yaşam alanı. İşte bu yurtlar bu yıl başlattığımız uygulama seyahatsever, gençler rota çizip yaz boyu Türkiye'yi dolaşıp, yurtlarda ücretsiz konaklıyorlar. Böyle bir sistem dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem.

"BAŞVURULARI AN İTİBARIYLA BAŞLATIYORUZ"

2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı."

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK YURT ÜCRETİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (LİNK)

KYK YURT ÜCRETLERİ AYLIK MI YILLIK MI?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

2022 KYK YURT ÜCRETİ KAÇ TL?

2021-2022 öğrenim döneminde birinci tip KYK yurdu 379 TL idi, altıncı tip KYK yurdu ise 615 TL'ydi.

YURT ÜCRETİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINI