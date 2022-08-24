Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında KYK yurt başvuru tarihlerini açıkladı. Bu gelişmenin ardından KYK yurt fiyatları merak edildi. Peki, KYK yurt ücreti ne kadar 2022? KYK yurt fiyatları!

KYK yurt ücreti ne kadar? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında KYK yurt başvuru tarihlerini açıkladı. Bu gelişmenin ardından KYK yurt fiyatları merak edildi. Peki, KYK yurt ücreti ne kadar 2022? KYK yurt fiyatları haberimizde...

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK YURT ÜCRETLERİ AYLIK MI YILLIK MI?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

2022 KYK YURT ÜCRETİ KAÇ TL?

2021-2022 öğrenim döneminde birinci tip KYK yurdu 379 TL idi, altıncı tip KYK yurdu ise 615 TL'ydi.