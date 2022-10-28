KYK Yurt Time Projesi, öğrencileri hem sporla yakınlaştırıyor hem yurt işleyişine katkıda bulunmasını sağlıyor hem de ekonomik olarak öğrencilere katkı sağlıyor. Peki, KYK Yurt Time Spor Projesi nedir? Başvuru şartları nelerdir? KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor?

KYK, Yurt Time Spor Projesi başvurularının erişime açılmasıyla birlikte, yurtlarda konaklayan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. KYK yurtlarında ikamet eden öğrencilerin spor hayatına da dokunuşta bulunmasına imkan tanıyan bu proje için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Peki, KYK Yurt Time Spor Projesi nedir? Başvuru şartları nelerdir? KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar haberimizde...

KYK YURT TİME SPOR PROJESİ NEDİR?

Yurt Time Spor Projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrencilerin spor faaliyetlerinde görevli olarak yer alması planlanıyor.

Proje ile gençler hem spor hayatının içinde olurken hem de üstlendikleri görev ile para kazanarak bütçelerine katkı sağlayacaklar.

Yurt Time Spor Projesi'ne seçilen öğrenciler günlük iki saat, haftalık da sekiz saati aşmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecek.

KYK YURT TİME SPOR PROJESİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Yurt Time Spor Projesi başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden kolayca yapılabiliyor.

E-DEVLET KYK YURT TİME SPOR PROJESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN