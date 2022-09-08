KYK yurt taahhütnamesi, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından merak eden bir konu oldu. Peki, KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK yurt taahhütname onaylama işlemi! KYK yurt taahhütname nedir?

KYK yurt taahhütnamesi onaylama işlemi, KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler tarafından nasıl yapıldığı merak edilen işlemlerden bir tanesidir. KYK yurtlarında barınacak olan öğrenciler, kayık için gereken onayı nasıl yapılır? Peki, KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK yurt taahhütname onaylama işlemi! KYK yurt taahhütname nedir?

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK yurt taahhütnamesi, her sene olduğu gibi bu sene de e-Devlet kapısı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. E-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra "Yurt Kayıt İşlemler" sekmesine devam ediyoruz. Aşağıda yer alan kısma tıklayarak "Yurt Kayıt İşlemler" sekmesine ulaşabilirsiniz.

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI

Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda "Kayıt Yap" düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

ZİRAAT GENÇ BANKKART NEDİR?

Ziraat GençBankkart, KYK ile ilgili yurt, burs ve kredi işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılan bir banka kartıdır. Burs ve kredi ödemelerinin gerçekleşmesi, KYK yurt ücreti ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için kullanılır.

ZİRAAT GENÇ BANKKART ALMAK ZORUNLU MU?

KYK yurtlarında barınmak, KYK kredi ve burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin ödemeleri alması veya gerçekleştirebilmesi için GençBankkart alması gerekmektedir. Birçok farklı işlemi gerçekleştirebilmek için Ziraat GençBankkart kartınızın olması gerekiyor. Bu yüzden yurtlarda barınan ve ödeme alan kişiler için Ziraat GençBankkart almak zorunludur.