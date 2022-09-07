Günlerdir devam etmekte olan KYK yurt başvuru sonuçları Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamanın ardından açıklandı. Heyecanla beklemekte olan birçok öğrenci, KYK Yurt sorgulama ekranı aramasını gerçekleştiriyor. İşte KYK Yurt sorgulama ekranı! 2022 KYK yurtları açıklandı mı? KYK yurt öğrenme ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Yurt başvurularının sona ermesinin ardından birçok kişi KYK yurtlarının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun İnstagram üzerinden gerçekleştirmekte olduğu canlı yayının ardından KYK sonuçları açıklandı. KYK yurtları için başvuruda bulunan birçok öğrenci KYK yurt başvuru sonuçlarını merak ediyor. İşte KYK Yurt sorgulama ekranı! 2022 KYK yurtları açıklandı mı? KYK yurt öğrenme ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!

KYK YURT SORGULAMA EKRANI

KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler aşağıda yer alan KYK yurt sorgulama adresi üzerinden, başvuruda bulundukları KYK yurt başvuru sonuçlarına ulaşabilirler.

KYK YURT SORGULAMA EKRANI

Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.