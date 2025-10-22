KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden, nasıl bakılır?

KYK ek kontenjan yurt sonuçları merakla beklenen açıklamalar arasında yerini aldı. Yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçlara kolayca erişebilmek için sorgulama ekranını kullanmaya başladı. Ek kontenjanla yurt hakkı kazananlar, sonuçları nereden ve nasıl kontrol edeceklerini öğrenmek için haberin devamını inceleyebilirsiniz.

KYK EK KONTENJAN BAŞVURUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversitelere ÖSYM aracılığıyla ek kontenjanla veya özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler ile lisansüstü eğitim görenler, öğrenim süresini tamamlayamayanlar veya ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler için KYK yurt başvuru sonuçları açıklanmıştır.

Bu sonuçlar, başvuru yapan öğrenciler tarafından artık erişilebilir durumdadır.

SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR?

Başvuru sonuçlarına e-Devlet sistemi üzerinden erişim sağlanmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvuruları için özel olarak oluşturulan platform ya da bağlantı bulunmamakta olup, tüm başvuru ve sonuç işlemleri e-Devlet üzerinden yürütülmektedir. Öğrenciler, e-Devlet hesaplarına giriş yaparak sonuçlarını kolayca görüntüleyebilirsiniz.

SONUÇLARA NASIL BAKILIR?

Öncelikle öğrenciler e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmalıdır. Ardından arama kısmına "KYK yurt başvuru sonuçları" veya benzer anahtar kelimeler yazılarak ilgili sayfaya ulaşabilirler. Burada, kendi başvuru bilgileri doğrultusunda sonuçlarını görüntüleyebilir ve yurt yerleşip yerleşmediklerini öğrenebilirler.

E-Devlet platformu, sonuçları kolayca ve hızlı bir şekilde kontrol edebilmek için en güvenilir yöntemdir.

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamaları için belirlenen son tarih, açıklamaya göre başvuruları takip eden ikinci gündür ve saat 23.00 itibarıyla sona ermektedir. Bu süre içinde öğrencilerin e-Devlet üzerinden kayıtlarını tamamlamaları gerekir.

Kayıt işlemleri için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması zorunludur. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde yerleşme hakkı iptal olabilir, bu yüzden öğrencilerin son başvuru saatine kadar işlemlerini eksiksiz tamamlamaları önemlidir.