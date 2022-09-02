24 Ağustos Çarşamba günü başlayan yurt başvurularına birçok öğrenci tarafından başvuru gerçekleştirildi. Başvuru yapan öğrenciler KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak etmektedir. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuruları açıklanma tarihi ne zaman? Yurt sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

24 Ağustos Çarşamba günü başlamasının arından birçok öğrenci başvuru sonuçlarını şimdiden merak etmeye başladı. " KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu bu haberimizde sizler için yanıtladık. KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuruları açıklanma tarihi ne zaman? Yurt sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvurularının açıklanması için Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. KYK Yurt başvurularının başlaması için öncelikle KYK yurt başvurularının sona ermesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda KYK yurt başvurularının sonuçlandırılması, Eylül ayının ilk haftasında yapılmıştı. 2022 Eğitim-Öğretim yılı için de yakın bir tarihte açıklanması tahmin ediliyor.

KYK YURTLARINDA YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle oldu;

"Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktadır."

KYK YURT BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada,

"2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullanmıştı. Yurt başvuruları 28 Ağustos tarihinde sona erdi.