KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Heyecanla beklenen sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Yurt sonuçları ne zaman açıklanır, bugün mü?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber yurt başvuruları yapıldı. Başvuru yapan öğrenciler ise KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Arama motorlarında ise KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Yurt sonuçları ne zaman açıklanır, bugün mü? sorularına yanıt aranıyor.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos'ta biten başvurular, 7 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sene yurt sonuçlarının 13 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Devletin yurtlarına başvuru yapan üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Sorusunu araştıyor. KYK yurt başvuru sonuçlarına E- devlet ve https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama sitesinden KYK yurt başvuru sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

E DEVLET KYK YURT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTTİ?

Başvurular 2 Eylül 2023 saat 23:59'da sona erdi. Bakan Bak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.