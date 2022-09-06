Üye Girişi
Haberi Paylaş

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

Gündem Haberleri

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan devlet yurtları için KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sürekli olarak gençler tarafından araştırıyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrenciler yurt başvurularının ne zaman yapılacağını merak etti. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz ay alındı ve öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanla bekliyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erdi. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor. Başvuru sonuçlarının 15 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

KYK yurtları için başvurular 28 Ağustos tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı.

İşçi bulamayan sebze üreticisi: İyi ki mülteciler varİşçi bulamayan sebze üreticisi: İyi ki mülteciler var Boris Johnson'dan Türkiye ile ilgili vaatleri tartışma konusu olan Truss'a açık destekBoris Johnson'dan Türkiye ile ilgili vaatleri tartışma konusu olan Truss'a açık destek Eşi tarafından aldatılınca hayata küsen Josip Ilicic'in değişimi herkesi şaşkına çevirdiEşi tarafından aldatılınca hayata küsen Josip Ilicic'in değişimi herkesi şaşkına çevirdi
Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title