Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan devlet yurtları için KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sürekli olarak gençler tarafından araştırıyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrenciler yurt başvurularının ne zaman yapılacağını merak etti. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz ay alındı ve öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanla bekliyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erdi. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor. Başvuru sonuçlarının 15 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI

KYK yurtları için başvurular 28 Ağustos tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı.