KYK yurt sonuçları canlı izle! 7 Eylül Çarşamba Mehmet Kasapoğlu açıklama İnstagram CANLI takip!

2022 KYK yurt sonuçları yakından takip ediliyor ve resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor. ürkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Kasapoğlu 10.00'ya canlı yayın ile açıklamasına başladı. Peki, Yurt sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2022 KYK sonuç açıklama tarihi ne zaman? İşte, detaylar…