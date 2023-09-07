Yurt sonuçları açıklandı mı ve 2023 KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yurt başvuruları 29 Ağustos'ta başladı ve 2 Eylül saat 23.59'da sona ermiştir. Adaylar KYK yurt sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı, yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan KYK başvuruları ne zaman belli olacağı gündeme geliyor. 2023 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacağı ve KYK yurt başvurusu (E- devlet) sorgulama ekranı merak ediliyor. Peki, KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı, yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023-2024 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları başladı. Her yıl hizmete açtığı yeni yurtlarla gençlere güvenli ve konforlu barınma imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurularını almaya başladı. Başvurular 2 Eylül 2023 tarihinde sona erdi. Bununla birlikte, yurt sonuçları henüz açıklanmadı.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI, YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Ağustos'ta başlayan yurt başvuruları, 2 Eylül saat 23.59'da sona erdi. Öğrenciler başvuru süresinin sonuna kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor. Başvuru sırasında hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi belirten öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını henüz açıklamadı.