KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2023 yurt başvuru sonuçları son durum ne, ne zaman açıklanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan devlet yurtları için KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalmasıyla öğrenciler yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2023? Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Üniversite sınavına girip tercih yapan öğrencilerin tercihlerinin açıklanmasıyla üniversite öğrencisi adayları kazandıkları üniversiteleri öğrendi. Şimdi ise devletin yurtları olan KYK'ya yurt başvurusu yaptı. Merak edilenler arasında ise KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2023? Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? soruları yer aldı

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?



KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos'ta biten başvurular, 7 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sene yurt sonuçlarının 12 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Devletin yurtlarına başvuru yapan üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Sorusunu araştıyor. KYK yurt başvuru sonuçlarına E- devlet ve https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama sitesinden KYK yurt başvuru sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTTİ?

Başvurular 2 Eylül 2023 saat 23:59'da sona erdi. Bakan Bak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.