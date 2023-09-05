Yurt sonuçları açıklandı mı ve 2023 KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yurt başvuruları 29 Ağustos'ta başladı ve 2 Eylül saat 23.59'da sona ermiştir. Adaylar KYK yurt başvurusu (E- devlet) sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023! KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan KYK başvuruları ne zaman belli olacağı gündeme geliyor. 2023 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacağı ve KYK yurt başvurusu (E- devlet) sorgulama ekranı merak ediliyor. KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023! KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023!

2023-2024 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları başladı. Her yıl hizmete açtığı yeni yurtlarla gençlere güvenli ve konforlu barınma imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurularını almaya başladı. Başvurular 2 Eylül 2023 tarihinde sona erdi. Bununla birlikte, yurt sonuçları henüz açıklanmadı.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurularının başladığı duyurmuş ve son gün olarak 2 Eylül'ü işaret etmişti. Başvurularda süre 2 Eylül 2023 itibariyle bitti ve gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı. GSB'den duyuru geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.