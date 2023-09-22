KYK Yurdu Nasıl Değiştirilir ve Nakil Talebi Nasıl Yapılır? soruları bu günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yurdunda değişiklik yapmak isteyenler için nakil başvuruları belirli tarihler arasında açılıyor. Başvuru detayları ve tarihleri için https://gencizbiz.gsb.gov.tr adresindeki Duyurular bölümünü takip edebilirsiniz. Peki, KYK Yurt nakli nasıl yapılır, başvuru ekranı! KYK yurt nakil talebi başvuruları başladı mı? İşte detaylar…

Eğer mevcut yurdunuzdan memnun değilseniz ve yurdunuzu değiştirmek istiyorsanız, bu işlem için KYK yurt nakil başvurusu yapabilirsiniz. Nakil işlemleri, yurt yerleştirme ve yedekten yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra başlar. Nakil işlemleriyle ilgili duyurular Gençiz Biz web sitesi üzerinden yapılır. Peki, KYK Yurt nakli nasıl yapılır, başvuru ekranı! KYK yurt nakil talebi başvuruları başladı mı?

KYK YURT NAKLİ NASIL YAPILIR?

KYK Yurt Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır ve Yurdunu Değiştirmek İsteyenler İçin Becayiş İşlemi Adımları

Yurt değiştirmek istiyorsanız, bu işlemi online olarak Gençiz Biz web sitesi üzerinden veya E-Devlet şifresi ile yapabilirsiniz. İşlem adımları şu şekildedir:

1. Gençiz Biz web sitesine Gençlik Merkezi üyeliğinizle veya E-Devlet şifresi ile giriş yapın.

2. Giriş yaptıktan sonra "Yurt İşlemleri" bağlantısına tıklayın.

3. Yurt değiştirmek için açılan pencerede "Yurt Nakil" linkine tıklayın.

4. Açılan pencerede, nakil yapmak istediğiniz mevcut yurtu ve nakil olmak istediğiniz yeni yurtu seçebilirsiniz. "Yurt Seçiniz" bölümünde geçmek istediğiniz yurdu seçip "Kaydet" butonu ile işlemi tamamlayın.

5. Bir dönem içinde sadece bir kez nakil talebinde bulunabilirsiniz. Nakil talepleri genellikle ortalama 15 gün içinde sonuçlanır.

6. Nakil başvurularının değerlendirilmesinde öncelik, daha önce başvuru yapanlara verilir.

7. Ayrıca, başvuruları dilekçe ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İl Yurt Müdürlüklerine de yapabilirsiniz.

8. Nakil talebiniz kabul edilirse, kurum tarafından size tekrar nakil isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Talebi iptal etmek için bulunduğunuz ilin İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekebilir.

KYK YURT NAKİL TALEBİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Nakil Tarihleri Yurt Yerleştirme Ve Yedekten Yerleştirme İşlemleri Bittikten Sonra Açılmaktadır. Nakil İşlerleri İli İlgili Duyurular Genciz Biz Sitesi Üzerinden Duyurulmaktadır