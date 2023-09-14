KYK yurt kayıtlarında son gün ne zaman? GSB yurtlarına kayıtlar hakkında detaylar!

KYK yurt kayıtlarının son günü ve GSB yurtlarına kayıtlar hakkında detaylı bilgi arayan öğrenciler için bilgilendirme yapıldı. KYK ve GSB yurtlarına kayıt süreçleri, başvuru şartları ve diğer detaylar araştırılmaktadır. Peki, KYK yurt kayıtlarında son gün ne zaman? İşte detaylar...

KYK yurt kayıtlarında son gün ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında GSB ve KYK yurt kayıt tarihleri sorgulatılıyor. KYK yurt kayıtları ne zaman sona eriyor merak konusu oldu. Peki, KYK yurt kayıtlarında son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

KYK YURT KAYITLARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. KYK Yurt başvuruları ise bu günlerde başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları başladığında öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirebilecekler.