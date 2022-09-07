KYK yurt kayıtları ne zaman başlıyor? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar?

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KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt sonuçları 7 Eylül tarihinde erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, yerleştirmelerin 1. fazını tamamlandı. Son kayıt tarihi: 9 Eylül 2022 saat 23:00 olarak açıklandı.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.